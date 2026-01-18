В торговом центре в Перми прокомментировали смерть посетительницы

Вечером 17 января в соцсетях распространилась информация, что возле одного из магазинов в «Планете» обнаружили тело женщины. Как выяснилось, 68-летней посетительнице торгового центра стало плохо. Сотрудники ТРЦ «Планета» в соответствии с установленным регламентом вызвали скорую помощь, но прибывшие на место медики не смогли реанимировать женщину.