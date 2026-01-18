Ричмонд
МЧС сказало о поисках 19-летнего парня, пропавшего в лесу под Минском 17 января

В Минском районе 19-летний парень потерялся в лесу.

Источник: Комсомольская правда

О том, что в лесном массиве рядом с деревней Мацки заблудился молодой человек спасателям стало известно 17 января. Морозным вечером парень оказался в лесу и не смог выйти в деревню обратно.

На поиски выехали бригады спасателей, были задействованы восемь единиц техники и семнадцать сотрудников МЧС. К счастью, у молодого человека был мобильный телефон. На протяжении всей спасательной операции с ним поддерживали связь.

Найти потерявшегося смогли поисковые пешие группы, обследовавшие квадрат. Спасатели МЧС на руках вынесли парня из леса и передали медикам скорой помощи.

На видео, опубликованном МЧС, видно, что спасенный молодой человек был без обуви и сильно ослаблен.