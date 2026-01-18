Пожар произошел на нефтегазовом месторождении Тенгиз

По данным «Ак Жайык», инцидент произошел в районе трансформатора между газотурбинными генераторами ГТГ-1 и ГТГ-2. По имеющейся информации, пострадавших нет. Весь неоперативный персонал был эвакуирован. На момент передачи информации пожар локализован. Завод третьего поколения переведен на режим рециркуляции.
Как сообщает сетевое издание «Atyrau.Today», в пресс-службе управления полиции Жылыойского района подтвердили, что в вахтовом городке Тенгиз города Кульсары произошло возгорание электрического трансформатора. В целях обеспечения безопасности с территории предприятия эвакуировали 473 работников. На месте происшествия сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и безопасность персонала. По официальной информации, пострадавших нет, ситуация находится под контролем. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.