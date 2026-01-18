В Караганде задержали двоих женщин за сбыт наркотиков

При обыске у них изъяли мобильные телефоны, электронные весы, упаковочные материалы и наркотики: более 30 свертков вещества типа «спайс» (около 30−40 г) и порошкообразные вещества белого и коричневого цветов общим весом свыше 10 граммов, пишет МВД.