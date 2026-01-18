Ричмонд
В Караганде задержали двоих женщин за сбыт наркотиков

14 января в Караганде полицейские задержали двоих женщин, 21 и 39 лет, по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

При обыске у них изъяли мобильные телефоны, электронные весы, упаковочные материалы и наркотики: более 30 свертков вещества типа «спайс» (около 30−40 г) и порошкообразные вещества белого и коричневого цветов общим весом свыше 10 граммов, пишет МВД.

По данным следствия, женщины с августа 2025 года работали курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, задержанные помещены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства и возможные соучастники преступления.

Ранее в Алматы задержали повара ночного клуба по подозрению в торговле наркотиками.