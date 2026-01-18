Пенсионерка из Уфы отдала аферистам более 1 млн рублей

По данным МВД по РБ, вчера в отдел полиции № 6 обратилась 69-летняя женщина с заявлением по факту мошенничества. Она увидела объявление в интернете об инвестировании и оставила свой номер телефона. Через некоторое время с ней связался якобы специалист по инвестированию и убедил её перевести минимальную сумму, чтобы начать зарабатывать.
Затем потерпевшей злоумышленники позвонили с другого номера и пригрозили подать иск за присвоение средств брокера, если она не выведет все свои деньги со счёта. Чтобы предотвратить это и якобы обезопасить свои деньги, пенсионерка начала переводить по реквизитам, которые ей отправляли.
Сын приехав к потерпевшей, увидел, что она общается с незнакомыми людьми. Сразу поняв, что это мошенники, он её остановил. Они вместе поехали в отдел полиции. По данному факту возбудили дело о мошенничестве.