Пенсионерка из Уфы отдала аферистам более 1 млн рублей

Затем потерпевшей злоумышленники позвонили с другого номера и пригрозили подать иск за присвоение средств брокера, если она не выведет все свои деньги со счёта. Чтобы предотвратить это и якобы обезопасить свои деньги, пенсионерка начала переводить по реквизитам, которые ей отправляли.