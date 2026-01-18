Ричмонд
В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легковушки и грузового поезда в Псковской области, сообщило региональное управление МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«В результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде погибли четыре человека», — говорится в заявлении.

Спасатели уже деблокировали тела жертв, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в 10:05 мск на перегоне Самолуково — разъезд Насва в Локнянском районе. Водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал исправной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за короткого расстояния столкновения избежать не удалось.

Транспортная прокуратура начала проверку.