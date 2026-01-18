Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе «Таврида»

«По предварительной информации, в Ленинском районе 18 января 2026 года в 07:29 утра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля “ЗАЗ Вида” получил травмы и был госпитализирован», — говорится в сообщении.
ДТП произошло на 62-м километре трассы «Таврида», когда водитель, молодой человек 2004 года рождения, двигавшийся в сторону Керчи, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения. В этот момент он столкнулся с комбинированной дорожной машиной, выполнявшей снегоуборочные работы, добавили в МВД.
По данным правоохранителей, водитель «ЗАЗа» был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района начали проверку для установления всех обстоятельств и причин ДТП.