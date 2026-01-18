В Румынии микроавтобус с 11 гражданами Молдовы попал в ДТП и перевернулся: Пострадали два пассажира

В ночь на 16 января на дороге DN17 между Илишешть и Пэлтинойса в Румынии произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Молдовы в Германию. На борту находились 11 человек.
По данным полиции, водитель, гражданин Молдовы в возрасте 35 лет, управлял микроавтобусом Mercedes Benz с прицепом и из-за превышения скорости потерял управление. В результате двое пассажиров получили травмы, включая лёгкую черепно-мозговую.
Водитель находился трезвым.
