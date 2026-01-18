В Чехове 14 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

«Ввиду сложности производимых работ они займут более пяти часов. Жителям указанных домов мы дополнительно доставляем обогреватели и устанавливаем тепловые пушки в подъездах», — написал Собакин.
Причиной отключения стала утечка на магистральных сетях. На месте аварии работает бригада «Теплосети» в составе шести человек с тремя единицами техники.
Без тепла остались дома на улицах Береговой, Московской и Дружбы. Глава округа принес извинения жителям за неудобства и поблагодарил за понимание их, а также все задействованные службы.
В пресс-службе подмосковного города Раменское 30 декабря 2025 года сообщили, что на питающем центре в Донино было зафиксировано технологическое нарушение — выгорание шины, которое привело к временному отсутствию света. В тот же день представители министерства энергетики Московской области заявили, что все социальные объекты, которые располагаются на территории Раменского, подключены к электроснабжению.