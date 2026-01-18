Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чехове 14 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

В подмосковном Чехове в воскресенье, 18 января, временно отключено отопление как минимум в 14 многоквартирных домах из-за аварии на тепловых сетях. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.

Источник: AP 2024

«Ввиду сложности производимых работ они займут более пяти часов. Жителям указанных домов мы дополнительно доставляем обогреватели и устанавливаем тепловые пушки в подъездах», — написал Собакин.

Причиной отключения стала утечка на магистральных сетях. На месте аварии работает бригада «Теплосети» в составе шести человек с тремя единицами техники.

Без тепла остались дома на улицах Береговой, Московской и Дружбы. Глава округа принес извинения жителям за неудобства и поблагодарил за понимание их, а также все задействованные службы.

В пресс-службе подмосковного города Раменское 30 декабря 2025 года сообщили, что на питающем центре в Донино было зафиксировано технологическое нарушение — выгорание шины, которое привело к временному отсутствию света. В тот же день представители министерства энергетики Московской области заявили, что все социальные объекты, которые располагаются на территории Раменского, подключены к электроснабжению.