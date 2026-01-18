В Чехове 14 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

В пресс-службе подмосковного города Раменское 30 декабря 2025 года сообщили, что на питающем центре в Донино было зафиксировано технологическое нарушение — выгорание шины, которое привело к временному отсутствию света. В тот же день представители министерства энергетики Московской области заявили, что все социальные объекты, которые располагаются на территории Раменского, подключены к электроснабжению.