В Москве на женщину с коляской упала глыба льда

Очевидцем инцидента стал случайный прохожий. Он рассказал Telegram-каналу, что шел на работу, когда муниципальные службы чистили крыши от снега. По словам мужчины, внезапно огромная глыба льда скатилась с кровли прямо на коляску с ребенком, рядом с которой стояла его мать.
Проходившие мимо люди сразу же помогли женщине вытащить младенца из коляски. Отмечается, что ребенок не пострадал.
16 января в Мордовии, в городе Рузаевке, у подъезда жилого дома на 11-летнюю школьницу рухнула ледяная глыба. Трагедии удалось избежать: бригада скорой помощи оперативно доставила девочку в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас угрозы для здоровья ребенка нет.
Днем ранее в Вилючинске глыба льда пробила оконное стекло в квартире. Скопившиеся за несколько дней без чистки снег и наледь начали подтаивать и соскользнули вниз с кровли. Сметая все на своем пути, ледяная масса разбила окно в детской. Осколки стекла разлетелись по всей комнате, в результате инцидента никто не пострадал.