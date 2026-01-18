В Москве на женщину с коляской упала глыба льда

Днем ранее в Вилючинске глыба льда пробила оконное стекло в квартире. Скопившиеся за несколько дней без чистки снег и наледь начали подтаивать и соскользнули вниз с кровли. Сметая все на своем пути, ледяная масса разбила окно в детской. Осколки стекла разлетелись по всей комнате, в результате инцидента никто не пострадал.