Житель Полоцка пойдет под суд, испортив новогодний подарок для чужой девушки

Продавец выслал «телефон» наложенным платежом. И вскоре витебчанин забрал увесистую посылку на почте, даже не открывая. Но дома, открыв коробку, увидел, что внутри вместо iPhone для веса лежит корпус от какого-то старого телефона и магнитола.