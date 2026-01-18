Ричмонд
Житель Полоцка пойдет под суд, испортив новогодний подарок для чужой девушки

Житель Полоцка пойдет под суд за испорченный новогодний подарок другого белоруса.

Источник: Комсомольская правда

Милиция сообщила, что житель Полоцка испортил новогодний подарок для девушки витебчанина и пойдет за это под суд, написал телеграм-канал «Милиция Витебщины».

Так, 17-летний витебчанин хотел подарить своей девушке на Новый год iPhone пятнадцатой модели. Подарок он нашел на популярной площадке объявлений вдвое дешевле средней цены и сделал заказ.

Продавец выслал «телефон» наложенным платежом. И вскоре витебчанин забрал увесистую посылку на почте, даже не открывая. Но дома, открыв коробку, увидел, что внутри вместо iPhone для веса лежит корпус от какого-то старого телефона и магнитола.

Продавцом оказался 19-летний житель Полоцка. В отношении него из-за испорченного новогоднего подарка для чужой девушки возбудили уголовное дело о мошенничестве.

