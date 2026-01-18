В Индонезии нашли тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета

Ранее агентство Antara сообщало, что пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси.
«Совместной поисково-спасательной команде удалось найти одну жертву крушения самолета ATR 42−500, который разбился в районе горы Булусараунг, регентство Пангкеп, Южный Сулавеси. Жертвой был мужчина», — пишет издание.
По словам поисково-спасательной группы, операция проходит в экстремальных условиях местности и при плохой погоде. Видимость достигает только пяти метров в месте поиска из-за тумана.
Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. На его борту были 11 человек, включая экипаж.