Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индонезии нашли тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета

ДЖАКАРТА, 18 янв — РИА Новости. В Индонезии обнаружено тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета Indonesia Air Transport, сообщает индонезийский портал Detik.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство Antara сообщало, что пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси.

«Совместной поисково-спасательной команде удалось найти одну жертву крушения самолета ATR 42−500, который разбился в районе горы Булусараунг, регентство Пангкеп, Южный Сулавеси. Жертвой был мужчина», — пишет издание.

По словам поисково-спасательной группы, операция проходит в экстремальных условиях местности и при плохой погоде. Видимость достигает только пяти метров в месте поиска из-за тумана.

Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. На его борту были 11 человек, включая экипаж.