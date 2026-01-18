На севере Омской области утонул, уехав мимо переправы, водитель трактора

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно выяснили: водитель трактора «Молот ZL-30» (его личность устанавливается), двигаясь по дороге Нагорно-Аевск-Бородинка, допустил съезд на реку вне ледовой переправы, в результате чего трактор провалился под лед.