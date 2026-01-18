Ричмонд
На севере Омской области утонул, уехав мимо переправы, водитель трактора

Техника двигалась по дороге в сторону Бородинки.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 18 января, в Тевризском районе утонул на реке вместе со своей поклажей водитель трактора.

Пресс-служба областного УМВД уточнила, что в 13:20 часов в дежурную часть полиции по Тевризскому району поступило сообщение о происшествии при переезде Иртыша.

Место трагедии до сих пор огорожено конусами, фото: УМВД России по Омской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно выяснили: водитель трактора «Молот ZL-30» (его личность устанавливается), двигаясь по дороге Нагорно-Аевск-Бородинка, допустил съезд на реку вне ледовой переправы, в результате чего трактор провалился под лед.

Водитель утонул вместе с ним. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены по итогам проверки.

Ранее мы писали, что в области укрепили ледовые переправы, в итоге грузоподъемность трех из них выросла.