На севере Омской области утонул, уехав мимо переправы, водитель трактора

В воскресенье, 18 января, в Тевризском районе утонул на реке вместе со своей поклажей водитель трактора.
Пресс-служба областного УМВД уточнила, что в 13:20 часов в дежурную часть полиции по Тевризскому району поступило сообщение о происшествии при переезде Иртыша.
Место трагедии до сих пор огорожено конусами, фото: УМВД России по Омской области.
Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно выяснили: водитель трактора «Молот ZL-30» (его личность устанавливается), двигаясь по дороге Нагорно-Аевск-Бородинка, допустил съезд на реку вне ледовой переправы, в результате чего трактор провалился под лед.
Водитель утонул вместе с ним. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены по итогам проверки.
Ранее мы писали, что в области укрепили ледовые переправы, в итоге грузоподъемность трех из них выросла.