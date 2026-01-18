В подмосковном Чехове проведут проверку из-за коммунальной аварии

Об аварии глава городского округа Михаил Собакин сообщил накануне вечером в своем телеграм-канале. Он рассказал, что на теплосети произошла утечка, в связи с чем предупредил жителей города, которых затронуло происшествие, о снижении параметров на котельной № 2 по ГВС и отоплению.