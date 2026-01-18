Рабочий из Башкирии погиб странных обстоятельствах, виновный все еще не наказан: в дело вмешался Бастрыкин

Как сообщает информационный центр СК, трагедия произошла в октябре прошлого года. Мужчине предложили выполнить платную работу по погрузке кормов, и он вместе с другими работниками отправился в складское помещение. Спустя несколько часов при неустановленных обстоятельствах он получил травму, несовместимую с жизнью. По словам заявительницы, с момента происшествия никто к ответственности не привлечен.