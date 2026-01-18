Рабочий из Башкирии погиб странных обстоятельствах, виновный все еще не наказан: в дело вмешался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании уголовного дела по факту гибели жителя села Кайраклы в Башкирии. Поводом стало обращение вдовы погибшего, которая не согласна с ходом установления обстоятельств смерти ее супруга и считает, что его гибель носит криминальный характер.
Как сообщает информационный центр СК, трагедия произошла в октябре прошлого года. Мужчине предложили выполнить платную работу по погрузке кормов, и он вместе с другими работниками отправился в складское помещение. Спустя несколько часов при неустановленных обстоятельствах он получил травму, несовместимую с жизнью. По словам заявительницы, с момента происшествия никто к ответственности не привлечен.
Возбуждено уголовное дело. Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя регионального отделения ведомства Марату Галиханову представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе следствия, а по завершении расследования — отчитаться о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
