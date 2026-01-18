Педофил пойман через семь лет после преступления в Петербурге

В Ленинградской районном суде рассмотрели дело мужчины, обвиняемого в нападении на ребенка. На поиски потребовалось семь лет.
По версии следствия, фигурант совершил насильственные следствия сексуального характера в отношении девочки возраста меньше 12 лет. Это случилось в квартире на улице 5-я Красноармейская в Петербурге.
В объединенной пресс-службе судов Северной столицы отметили, что мужчина воспользовался тем, что ребенок ни физически, ни психически, ни нравственно очевидно не сформировался. Он совершил преступление не позднее 17 января 2019 года.
В этот четверг, 15 января 2026 года, мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Ленинградский райсуд постановил срок меры пресечения до 14 февраля 2026 года.
