А ведь жертв молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам, можно было избежать: Его посадили еще в 2018 году за побои по «мягкой» статье, но освободили досрочно

В деле фермера Степана Гаинэ, подозреваемого в тройном убийстве, всплыл эпизод 2018 года. Его соседка Светлана рассказала, как он подкараулил её и жестоко избил металлической трубой. Женщина осталась инвалидом, но суд квалифицировал травмы как «легкие» и приговорил дзюдоиста всего к 2,5 годам, он вышел на свободу досрочно.
Напомним, о чем речь. Gолиция задержала 59-летнего владельца фермы и его сожительницу по подозрению в серии зверских убийств. По версии следствия, пара расправлялась с нанятыми на работу социально уязвимыми людьми.
Жертв расчленяли и использовали в качестве корма для скота. При обыске в колодце во дворе была обнаружена одежда одного из убитых. На данный момент известно, как минимум о трех жертвах. Нынешнее расследование началось с поиска пропавшего 61-летнего жителя села Берёзки в Новых Аненах.
Местные жители утверждают, что годами боялись Гаинэ из-за его связей и агрессии. Сейчас следствие проверяет информацию о том, что он мог скармливать тела своих жертв свиньям. Пострадавшие надеются, что на этот раз преступник не избежит сурового наказания.
