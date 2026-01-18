А ведь жертв молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам, можно было избежать: Его посадили еще в 2018 году за побои по «мягкой» статье, но освободили досрочно

В деле фермера Степана Гаинэ, подозреваемого в тройном убийстве, всплыл эпизод 2018 года. Его соседка Светлана рассказала, как он подкараулил её и жестоко избил металлической трубой. Женщина осталась инвалидом, но суд квалифицировал травмы как «легкие» и приговорил дзюдоиста всего к 2,5 годам, он вышел на свободу досрочно.