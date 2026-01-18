Ричмонд
Опасное катание детей на «ватрушках» устроили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе водитель иномарки прицепил троих детей на «ватрушках» и прокатил по заснеженной дороге. Нарушителю выписали административный штраф. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Источник: МВД по Республике Крым

«Госавтоинспекция пресекла опасную буксировку “ватрушек” с детьми в Симферопольском районе», — сказано в сообщении.

Публикацию выявили ходе мониторинга соцсетей. На кадрах — водитель Volkswagen Touareg пристегнул к своему автомобилю три «ватрушки» и катался с детьми по улицам района.

«В результате проверки установлено, что за рулем находился 36-летний местный житель. Мужчина нарушил пункт 22.8 ПДД РФ, перевозя людей вне кабины транспортного средства. На него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ», — добавили правоохранители.

Кроме того, водитель привлечен к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности.

Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать меры безопасности: катание на тюбингах, санках или «ватрушках» разрешено только в отведенных для этого площадках, не примыкающих к дорогам.

«Нельзя буксировать тюбинги, санки или “ватрушки” за автомобилем. Такие “развлечения” часто приводят к трагедиям для любителей адреналина», — напомнили в республиканском МВД.