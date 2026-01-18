Во взрыве на заводе в Китае погибли два человека

Сегодня примерно в 15:00 по местному времени прогремел взрыв на металлургическом заводе компании Baogang United Steel в автономном районе Внутренняя Монголия. Как сообщает китайское издание «Хуаньцю шибао», в результате взрыва 2 человека погибли, 5 считаются пропавшими без вести. 66 человек с различными травмами доставлены в больницу и 3 из них находятся в критическом состоянии.