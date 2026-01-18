Сирийская армия зашла на территорию курдской автономии

Согласно его данным, правительственные силы установили полный контроль над городом Аль-Табка и прилегающей к нему плотиной. Также был взорван мост Аль-Рашид через реку Евфрат, построенный в июне 2024 года.
Кроме того, агентство Reuters передаёт, что сирийская армия захватила нефтяное месторождение Эль-Омар и газовое месторождение Коноко, которые являются важнейшими энергетическими объектами в регионе.
Ранее в Министерстве обороны Сирии сообщили, что режим прекращения огня вводится в городе Алеппо.
