Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в Кстовской ЦРБ

По факту гибели мальчика уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точных причин трагедии следователями была назначена судебно-медицинская экспертиза. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления СК Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных итогах следствия. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.