Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в Кстовской ЦРБ

Двухмесячный мальчик скончался в реанимации спустя несколько часов после госпитализации.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела, возбужденного из-за смерти младенца в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Поводом для вмешательства главы ведомства стали сообщения в соцсетях и СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Кстовской ЦРБ. Мать погибшего ребенка уверена, что трагедия произошла из-за несвоевременных действий врачей.

По факту гибели мальчика уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точных причин трагедии следователями была назначена судебно-медицинская экспертиза. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления СК Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных итогах следствия. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.