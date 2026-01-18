Глава МИД Чехии высказался о возможном подарке Украине боевых самолетов

Во время той же программы на Чешском ТВ глава комитета по международным делам палаты депутатов Радек Вондрачек уточнил, что речь, вероятнее всего, идет о самолетах L-159 Alca. Он пояснил, что эти подзвуковые машины сегодня используются чешской армией и предназначены, в частности, для борьбы с беспилотниками. «Это те самые Alca, которые использует чешская армия. Эти подзвуковые самолеты годятся для сбивания дронов, но их использует чешская армия. О дарении какой-либо военной техники не может быть и речи», — сказал Вондрачек.