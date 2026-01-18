Глава МИД Чехии высказался о возможном подарке Украине боевых самолетов

В МИД Чехии возмутились заявлением президента о самолетах для ВСУ.
Глава МИД Чехии Петр Мацинка раскритиковал заявление президента республики Петра Павела о возможной передаче Украине подзвуковых боевых самолетов чешского производства. По его мнению, президент не консультировал предварительно этот вопрос с правительством республики и своим заявлением снизил возможность их передачи Украине.
«Господин президент (Петр Павел — ред. URA.RU), вероятно, скорее снизил правдоподобность того, чтобы там такая возможность [передачи самолетов Украине] была, чем повысил ее. … Может быть, он лучше бы уделил время каким-нибудь символическим актам типа возложения венков и получения государственных наград», — сказал глава МИД, уточнив, что, по его мнению, президент «повел себя как слон в посудной лавке». Об этом он сообщил в эфире дискуссионной программы на Чешском ТВ.
Министр отметил, что перед своим выступлением в Киеве Павел не консультировал идею с правительством. По данным Мацинки, вопрос о возможной передаче Украине самолетов будет вынесен на совещание лидеров трех партий правящей коалиции. Он напомнил, что занимает пост не только министра иностранных дел, но и руководителя движения «Автомобилисты», входящего в правительство, поэтому вопрос согласования подобных инициатив носит для него принципиальный характер.
Во время той же программы на Чешском ТВ глава комитета по международным делам палаты депутатов Радек Вондрачек уточнил, что речь, вероятнее всего, идет о самолетах L-159 Alca. Он пояснил, что эти подзвуковые машины сегодня используются чешской армией и предназначены, в частности, для борьбы с беспилотниками. «Это те самые Alca, которые использует чешская армия. Эти подзвуковые самолеты годятся для сбивания дронов, но их использует чешская армия. О дарении какой-либо военной техники не может быть и речи», — сказал Вондрачек.
Ранее глава Чехии Петр Павел заявил, что Прага могла бы в короткие сроки передать Украине несколько подзвуковых самолетов чешского производства для борьбы с БПЛА. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.