ВСУ атаковали Белгородскую область

«Под ударами дронов ВСУ четыре муниципалитета. Пострадала мирная жительница. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.