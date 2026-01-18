Ричмонд
ВСУ атаковали Белгородскую область

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Беспилотники ВСУ атакуют четыре муниципалитета Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Под ударами дронов ВСУ четыре муниципалитета. Пострадала мирная жительница. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь. Атакованный автомобиль получил повреждения.

Гладков также сообщил о повреждениях, нанесенных беспилотниками в других муниципалитетах области.