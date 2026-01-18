Ричмонд
Уголовное дело возбудили против мужчины, избившего подростка в Екатеринбурге

В отношении мужчины, избившего подростка на ледяной горке в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

— Допрашиваются свидетели, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, выполняются иные необходимые процессуальные мероприятия, — передает Telegram-канал ведомства.

18 января СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга жестоко избил ребенка, который случайно сбил на горке его жену. По словам матери, у сына диагностированы перелом носа, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом ребер, а также многочисленные ушибы рук — он закрывал лицо от ударов.