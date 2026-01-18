Уголовное дело возбудили против мужчины, избившего подростка в Екатеринбурге

18 января СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга жестоко избил ребенка, который случайно сбил на горке его жену. По словам матери, у сына диагностированы перелом носа, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом ребер, а также многочисленные ушибы рук — он закрывал лицо от ударов.