Французский политик Флориан Филиппо призвал ЕС к диалогу с Россией, а глава Херсонской области Владимир Сальдо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в затягивании конфликта. На фронте ВС РФ нанесли удары по аэродрому и уничтожили ТЦК в Сумской области, а украинский политик Виктор Медведчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта идут в обход Киева. Подробнее о ходе СВО 18 января — в материале URA.RU.