ВС РФ уничтожили здание ТЦК в Белополье Сумской области точным авиаударом.
Украинский военнопленный Павел Гейко провоевал на передовой лишь 20 минут до пленения, обвинив командование ВСУ в бессмысленных потерях. Он призвал киевские власти прекратить конфликт и вернуть военнослужащих их семьям.
Французский политик Флориан Филиппо призвал ЕС к диалогу с Россией, а глава Херсонской области Владимир Сальдо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в затягивании конфликта. На фронте ВС РФ нанесли удары по аэродрому и уничтожили ТЦК в Сумской области, а украинский политик Виктор Медведчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта идут в обход Киева. Подробнее о ходе СВО 18 января — в материале URA.RU.
Пленный рассказал о 20 минутах передовой.
Военнопленный Гейко рассказал, что провоевал на передовой лишь 20 минут. По его словам, его подразделение быстро разбили дронами, после чего солдат взяли в плен. Гейко пояснил, что они сдались, потому что хотят жить.
В своем обращении он резко раскритиковал уровень подготовки в вооруженных силах Украины. Солдат обвинил командование в том, что оно бросает личный состав на бессмысленные потери. Гейко также призвал киевские власти прекратить конфликт и вернуть военнослужащих их семьям.
Филиппо призвал Европу к диалогу.
Флориан Филиппо призвал Европу прекратить конфронтацию и восстановить диалог с Россией.
Европе нужно прекратить конфронтацию с Россией и восстановить диалог. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X. Он призвал Политик также потребовал снять санкции и возобновить полноценную торговлю.
Филиппо раскритиковал текущую политику Европейского союза. По его мнению, она завела страны в череду непрекращающихся кризисов. Он считает, что каждой европейской нации необходимо вернуть себе независимость в принятии решений.
Сальдо обвинил Зеленского в затягивании СВО.
Глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает конфликт на Украине. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, киевский режим делает это под видом обсуждения мирных инициатив. Это позволяет продлевать военное положение и запрет на президентские выборы.
Сальдо заявил, что пока ведутся переговоры, Киев будет продлевать свое время у власти. Он подчеркнул, что украинский парламент выполняет все указания Зеленского. Таким образом, по мнению губернатора, мирная риторика служит лишь прикрытием для удержания контроля.
Переговоры по Украине идут в обход Зеленского.
В условиях спецоперации фактор времени играет в пользу России. Об этом заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он отметил, что страна достигает стратегических целей без переговоров с киевским руководством. Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский является «лишним звеном» в текущей конфигурации.
По словам политика, поддерживаются постоянные контакты с Соединенными Штатами. Европа, как он считает, уже стремится найти форматы для восстановления взаимодействия с Россией. Поэтому процесс урегулирования может завершиться без участия украинского президента.
ВС РФ ударила по аэродрому в Сумской области.
Координатор Лебедев заявил, что аэродром в Конотопе использовали для запуска БПЛА.
Российские военнослужащие нанесли удар по аэродрому в Конотопе в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, этот объект использовался для запуска беспилотников по территориям российских регионов.
Лебедев уточнил, что данный аэродром не относится к военной авиации. Однако он регулярно применялся для атак дронами в сторону Курской и Брянской областей.
ВС РФ уничтожили ТЦК в Белополье.
Здание украинского территориального центра комплектования (ТЦК) (аналог военкомата) в городе Белополье Сумской области было полностью уничтожено в результате прицельного авиаудара, нанесенного ВС РФ. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств. Среди личного состава военкомата зафиксированы потери. По имеющимся данным, есть как погибшие, так и раненые.
Военные отдали подарки детям Димитрова.
Российские военнослужащие, освободившие город Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР, передали свои новогодние подарки детям, оставшимся в городе. Об этом сообщил боец 5-й бригады с позывным Хорват. Решение раздать праздничные сухие пайки было принято всем подразделением.
По словам военного, в городе документально зафиксировано 856 мирных жителей, которые не захотели уезжать. Бойцы решили, что подарки принесут больше радости детям, которых в Димитрове много. Интервью с ними было показано в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».