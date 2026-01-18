Минчанка получила срок из-за содержимого своего бюстгальтера

Задержали женщину возле станции метро «Могилевская». Она не стала скрывать перед сотрудниками наркоконтроля, что имеет с собой запрещенное вещество, накануне купленное ей в наркошопе. Порошок она забрала из закладки в Червенском районе, сразу же употребив часть, а еще 0,16 грамма спрятала в свой бюстгальтер. Еще минчанка имела при себе в момент задержания прописанные ей врачом таблетки с особо опасным психотропом в составе, разрешенным к контролируемому обороту.