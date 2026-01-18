Минчанка получила срок из-за содержимого своего бюстгальтера

41-летняя минчанка получила срок более двух с половиной лет за содержимое своего бюстгальтера. Что произошло с женщиной, агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Заводского района.
Задержали женщину возле станции метро «Могилевская». Она не стала скрывать перед сотрудниками наркоконтроля, что имеет с собой запрещенное вещество, накануне купленное ей в наркошопе. Порошок она забрала из закладки в Червенском районе, сразу же употребив часть, а еще 0,16 грамма спрятала в свой бюстгальтер. Еще минчанка имела при себе в момент задержания прописанные ей врачом таблетки с особо опасным психотропом в составе, разрешенным к контролируемому обороту.
Ранее судимая за распространение психоактивных веществ и грабеж женщина (работает она инженером в частной компании) стала фигурантом очередного уголовного дела. Свою вину она признала полностью, раскаявшись в своих действиях. Также в прокуратуре сказали, что минчанка долго употребляла запрещенные вещества и стоит на учете у нарколога.
Помощник прокурора Заводского района Елизавета Кулешова (гособвинитель по делу) рассказала агентству, что суд признал женщину виновной «в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств и на основании ч. 1 ст. 328 УК, учитывая предыдущий приговор суда Центрального района, назначил окончательное наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев 1 день».
