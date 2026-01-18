Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах

«Самые главные причастные — это киевский режим и его глава. И те операторы, которые вели эти летательные аппараты. Следствие сейчас продолжается по возможному участию и других, тех, кто помогал этот акт спланировать», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, удалось ли силовым ведомствам установить причастных к удару по кафе и гостинице в Хорлах.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.