Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах

«Самые главные причастные — это киевский режим и его глава. И те операторы, которые вели эти летательные аппараты. Следствие сейчас продолжается по возможному участию и других, тех, кто помогал этот акт спланировать», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, удалось ли силовым ведомствам установить причастных к удару по кафе и гостинице в Хорлах.