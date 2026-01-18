В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газового баллона

«В 17.10 мск в воскресенье поступила информация, что в гараже по адресу сельское поселение Заюково, по улице Кабардинская произошла вспышка газовоздушной смеси. По прибытии было установлено, что произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием… В результате происшествия пострадали 4 человека, которых доставили в РКБ города Нальчик, детей среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.