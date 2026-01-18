Ричмонд
В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газового баллона

НАЛЬЧИК, 18 янв — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«В 17.10 мск в воскресенье поступила информация, что в гараже по адресу сельское поселение Заюково, по улице Кабардинская произошла вспышка газовоздушной смеси. По прибытии было установлено, что произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием… В результате происшествия пострадали 4 человека, которых доставили в РКБ города Нальчик, детей среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

По данным регионального МЧС, для тушения пожара привлекались 15 человек и три единицы техники.

Региональная прокуратура сообщила, что организовала по данному факту проверку.

«Установление обстоятельств произошедшего взято под контроль надзорным ведомством», — отметили там.