Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за взрыва газового баллона пострадали четыре человека в Кабардино-Балкарии

Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в поселке Заюково в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил осведомленный источник РЕН ТВ.

Взрыв произошел в поселке Заюково (архивное фото).

Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в поселке Заюково в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил осведомленный источник РЕН ТВ.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу в Нальчике. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, огонь удалось локализовать и ликвидировать», — заявил источник.

На месте происшествия работали подразделения экстренных служб, в том числе пожарные расчеты и оперативные службы района. Им удалось быстро ликвидировать возгорание. Точные причины инцидента сейчас устанавливаются.