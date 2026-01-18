Из-за взрыва газового баллона пострадали четыре человека в Кабардино-Балкарии

Взрыв произошел в поселке Заюково (архивное фото).
Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в поселке Заюково в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил осведомленный источник РЕН ТВ.
«По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу в Нальчике. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, огонь удалось локализовать и ликвидировать», — заявил источник.
На месте происшествия работали подразделения экстренных служб, в том числе пожарные расчеты и оперативные службы района. Им удалось быстро ликвидировать возгорание. Точные причины инцидента сейчас устанавливаются.