Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в КБР

Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Кабардино-Балкарии. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Кабардинской улице в Заюково, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь был ликвидирован силами экстренных служб.
Пострадавших доставили в больницу Нальчика для оказания медицинской помощи, уточняет телеканал.
6 января семь человек, в том числе ребенок, также пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии.
4 января в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошла такая же ситуация. После взрыва возникло возгорание, которое охватило три квартиры.