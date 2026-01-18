Ричмонд
Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в КБР

Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Кабардино-Балкарии. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Кабардинской улице в Заюково, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь был ликвидирован силами экстренных служб.

Пострадавших доставили в больницу Нальчика для оказания медицинской помощи, уточняет телеканал.

6 января семь человек, в том числе ребенок, также пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии.

4 января в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошла такая же ситуация. После взрыва возникло возгорание, которое охватило три квартиры.