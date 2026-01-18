Ричмонд
В Берлине при стычке футбольных фанатов с полицией пострадали от 50 человек

Правоохранители и болельщики вступили в конфликт до начала матча между Hertha BSC и Schalke 04.

Источник: Аргументы и факты

Более 50 человек получили ранения во время столкновения между футбольными болельщиками и сотрудники полиции в Берлине, пишет газета Die Zeit.

Сообщается, что инцидент произошел на матче второго немецкого футбольного дивизиона между командами Hertha BSC («Герта») и Schalke 04 («Шальке-04») 17 января на Олимпийском стадионе.

По данным правоохранителей, фанаты в масках еще до начала матча начали оскорблять и бить сотрудников полиции заградительными барьерами. В ответ силовики применили перцовые баллончики. В результате при стычках получили ранения 21 офицер и 31 болельщик.

При этом болельщики утверждают, что их «спровоцировали» сотрудники полиции, которые находились на стадионе. Президент «Герты» Петер Гёрлих заверил, что инцидент будет расследован.

Ранее сообщалось, что в Монако после футбольного матча были избиты болельщики, среди которых оказался племянник правящего князя Альбера II.