В Берлине при стычке футбольных фанатов с полицией пострадали от 50 человек

Более 50 человек получили ранения во время столкновения между футбольными болельщиками и сотрудники полиции в Берлине, пишет газета Die Zeit.
Сообщается, что инцидент произошел на матче второго немецкого футбольного дивизиона между командами Hertha BSC («Герта») и Schalke 04 («Шальке-04») 17 января на Олимпийском стадионе.
По данным правоохранителей, фанаты в масках еще до начала матча начали оскорблять и бить сотрудников полиции заградительными барьерами. В ответ силовики применили перцовые баллончики. В результате при стычках получили ранения 21 офицер и 31 болельщик.
При этом болельщики утверждают, что их «спровоцировали» сотрудники полиции, которые находились на стадионе. Президент «Герты» Петер Гёрлих заверил, что инцидент будет расследован.
