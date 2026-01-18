Ричмонд
В КБР 4 человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси

В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали из-за вспышки газовоздушной смеси в гараже.

Источник: Аргументы и факты

В Кабардино-Балкарии произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате которой пострадали 4 человека. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своём канале в мессенджере Max.

Инцидент произошёл 17 января в сельском поселении Заюково. В гараже на Кабардинской улице из-за разгерметизации газового баллона возник пожар, охвативший площадь 100 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были задействованы 15 пожарных и 3 единицы техники. Все пострадавшие госпитализированы в Нальчик.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно о взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье. Пострадали 8 человек.