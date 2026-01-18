Пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы Булусараунг в Индонезии

Спасатели обнаружили на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси обломки самолета авиакомпании Indonesia Air Transport, который пропал с радаров, пишет Antara.
По данным агентства, фрагменты воздушного судна ATR 42−500 нашли в округе Пангкеп. Около 7.17 по местному времени (02.17 по мск) воздушный патруль сообщил об обнаружении белых обломков в горах. Позднее спасатели нашли крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а спустя час — фюзеляж.
Напомним, рано утром 17 января в районе округа Марос провинции Южный Сулавеси была утеряна связь с самолетом типа ATR 42 авиакомпании Indonesia Air Transport. Директор оперативного отдела Basarnas Эди Пракосо сообщил, что самолет исчез по пути из Джокьякарты в Макассар, столицу провинции. На борту находились восемь членов экипажа и три пассажира. Позднее стало известно, что индонезийские спасатели нашли тело одного из пассажиров самолета.