Пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы Булусараунг в Индонезии

Напомним, рано утром 17 января в районе округа Марос провинции Южный Сулавеси была утеряна связь с самолетом типа ATR 42 авиакомпании Indonesia Air Transport. Директор оперативного отдела Basarnas Эди Пракосо сообщил, что самолет исчез по пути из Джокьякарты в Макассар, столицу провинции. На борту находились восемь членов экипажа и три пассажира. Позднее стало известно, что индонезийские спасатели нашли тело одного из пассажиров самолета.