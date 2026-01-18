ВС РФ практически перекрыли логистику ВСУ.
Подразделения Вооруженных сил РФ, установив контроль над населенным пунктом Приволье, фактически перекрыли логистические маршруты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Также вчера буквально Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населенного пункта Приволье, которое расположено в 19 километрах от Славянска. Это населенный пункт, который находится на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате этого логистические возможности противника оказались фактически блокированы.
Ранее украинское военное руководство официально объявило об отводе своих подразделений из Северска, расположенного на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Котенок.