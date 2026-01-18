Пушилин: ВС РФ перерезали логистическое направление ВСУ под Славянском

«Также вчера буквально Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населенного пункта Приволье, которое расположено в 19 километрах от Славянска. Это населенный пункт, который находится на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате этого логистические возможности противника оказались фактически блокированы.