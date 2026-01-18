Ричмонд
Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на внутренней стороне 4-го километра МКАД

На внутренней стороне четвертого километра МКАД (в районе съезда № 4) произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием автомобиля. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

15 января автомобиль перевернулся на Волгоградском проспекте в столице. Некоторое время движение машин было затруднено. В результате инцидента никто не пострадал.

14 января грузовик попал в аварию на внешней стороне 27-го километра МКАД. Большегруз опрокинулся, что привело к образованию пробки.