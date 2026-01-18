Ричмонд
Екатеринбурженка сломала позвоночник, катясь на тюбинге

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник и ребро во время катания на тюбинге. Пострадавшая на высокой скорости наехала на трамплин и вылетела с ватрушки, после чего ударилась о землю. Информация об этом появилась в telegram-каналах.

У девушки диагностировали переломы позвонков и ребра.

«Марья на полной скорости наехала на трамплин во время катаний на ватрушке. Девушка слетела с тюбинга и ударилась об землю. Подруга вызвала скорую. В больнице рентген показал перелом двух позвонков и ребра.», — сообщил telegram-канал SHOT.

Врачи разрешили девушке ходить не более 10 минут в день. Также ей прописали ношение жесткого корсета и ограничение любой нагрузки. Ей запретили поднимать вещи тяжелее трех килограммов, чтобы не допустить более серьезных травм.