По словам Бессента, конфликта на Украине бы не случилось, если бы Трамп выиграл на выборах в 2020 году.
Европейские страны не способны самостоятельно противостоять России в условиях продолжающегося конфликта на Украине. С таким мнением выступил глава министерства финансов США Скотт Бессент.
«Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор», — сказал Бессент. Его слова приводит NBC News. Также глава минфина США вновь повторил позицию действующей администрации о том, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы Дональд Трамп победил на выборах 2020 года.
Также Бессент объяснил планы Вашингтона в отношении Гренландии. По его словам, Трамп намерен добиваться присоединения Гренландии к США, чтобы «предотвратить какие-либо действия России или Китая в отношении Гренландии в будущем».
Ранее о снижении способности Европы противостоять России писал бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, заявив, что серия провалов и разногласий на Западе увеличила шансы Москвы на победу и что «Запад теряет Киев». Он указывал на срыв плана ЕС по использованию замороженных российских активов, внутренние политические кризисы во Франции, Германии и Великобритании и углубляющийся раскол между США и Европой по вопросу поддержки Украины.