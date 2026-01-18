Глава Минфина США Бессент: Европа бессильна против России

Ранее о снижении способности Европы противостоять России писал бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, заявив, что серия провалов и разногласий на Западе увеличила шансы Москвы на победу и что «Запад теряет Киев». Он указывал на срыв плана ЕС по использованию замороженных российских активов, внутренние политические кризисы во Франции, Германии и Великобритании и углубляющийся раскол между США и Европой по вопросу поддержки Украины.