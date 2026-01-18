Ричмонд
+5°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте на пожаре погибла женщина

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 18 января в частном жилом доме на улице Революции произошел пожар. К моменту прибытия спасателей здание было полностью в огне, а позже в сгоревшем помещении обнаружили тело женщины.

К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем.

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 18 января в частном жилом доме на улице Революции произошел пожар. К моменту прибытия спасателей здание было полностью в огне, а позже в сгоревшем помещении обнаружили тело женщины.

«В 03:49 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Революционной. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. В результате происшествия погибла женщина», — сообщает окружное Управление МЧС в мессенджере MAX.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. За 30 минут спасатели справились с огнем. Причины произошедшего устанавливаются.