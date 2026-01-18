В Сургуте на пожаре погибла женщина

К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем.
В Сургуте (ХМАО) в ночь на 18 января в частном жилом доме на улице Революции произошел пожар. К моменту прибытия спасателей здание было полностью в огне, а позже в сгоревшем помещении обнаружили тело женщины.
«В 03:49 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Революционной. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. В результате происшествия погибла женщина», — сообщает окружное Управление МЧС в мессенджере MAX.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. За 30 минут спасатели справились с огнем. Причины произошедшего устанавливаются.