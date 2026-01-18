Североатлантический раскол: как НАТО выступила против Трампа

Угрозы США по Гренландии ставят под вопрос будущее трансатлантического альянса.
Страны НАТО выступили единым фронтом в ответ на экономический удар президента США Дональда Трампа. Ранее тот пригрозился ввести пошлины против восьми европейских стран, которые играют с ним в «опасную игру» из-за его посягательств на Гренландию. На фоне этих угроз Европа начала масштабные военные учения на острове, возобновили переговоры о создании ядерного щита, и открыто заявляют, что готовят ответные меры в экономической войне, развязанной Вашингтоном. Подробнее о том, как в НАТО усиливается раскол из-за споров о Гренландии — в материале URA.RU.
Восемь стран поддержали Данию и Гренландию.
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания выступили с совместным заявлением. В нем они выразили полную солидарность с Данией и народом Гренландии. Документ был опубликован на официальном сайте правительства Швеции.
В заявлении страны осудили использование тарифных угроз Трампа, подрывающих трансатлантические отношения. Они подтвердили готовность к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности. Этот шаг является ответом на усиление давления со стороны США относительно будущего острова.
Военные учения Дании в Гренландии.
Датские истребители F-35 провели тренировочные полеты у побережья Гренландии.
Дания расширяет военное присутствие и проводит учения в Гренландии вместе с союзниками по НАТО. Целью является отработка действий в арктических условиях и укрепление оборонительных позиций альянса. В ближайшие недели ожидается прибытие авиации, кораблей и солдат из других стран-членов НАТО.
Были проведены первые совместные тренировочные полеты с участием датских истребителей F-35 и французского самолета-заправщика. Маршрут пролегал от Дании до восточного побережья Гренландии для отработки операций на больших расстояниях. Эти действия демонстрируют решимость Копенгагена защищать суверенитет острова.
Американский сенатор Крис Кунс, посетив Копенгаген, попытался снизить напряженность, заявив об уважении США к Дании. При этом датские военные подтвердили, что не ожидают нападения, но готовы дать отпор в случае любой попытки силового захвата. Ситуация вызывает глубокую озабоченность по всему королевству.
Франция готова вступить в войну.
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал единый и скоординированный ответ Европы на возможные американские пошлины. Он назвал угрозы Трампа неприемлемыми и заявил о готовности отстаивать европейский суверенитет. Франция рассматривает эти меры как форму экономической войны.
«Угрозы введения тарифов неприемлемы Европейцы ответят на них единодушно и скоординированно, если они будут утверждены. Мы будем отстаивать европейский суверенитет», — написал Макрон в соцсети X.
Французский министр финансов Ролан Лескюр предупредил Вашингтон, что подобные шаги станут переходом границ и поставят под удар экономические связи. Он подчеркнул, что Гренландия является суверенной частью Дании, и с этим нельзя играть. Представители власти также отметили, что Европа не беспомощна в дипломатическом или экономическом плане.
Германия готовит ответ.
Германия готовит ответные меры вместе с европейскими партнерами на угрозы пошлин.
Правительство Германии подтвердило, что совместно с европейскими партнерами готовит ответ на угрозы введения пошлин. Пресс-секретарь заявил, что Берлин действует в тесном контакте с другими странами ЕС. Решение о конкретных мерах будет принято в установленном порядке.
В Берлине на фоне кризиса возобновились дебаты о создании общеевропейского ядерного щита. Обсуждение раскололо правящую коалицию, но отражает растущие сомнения в надежности гарантий США. При этом группа немецких солдат была срочно отозвана из Гренландии.
Великобритания не приемлет ультиматумов.
Будущее Гренландии определяют только ее жители и Дания. Об этом сообщал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Его заявление стало ответом на угрозы администрации Дональда Трампа. Стармер подчеркнул, что ультиматумы неприемлемы в отношениях между союзниками.
Лондон никогда не признает суверенитет США над островом, даже под угрозой пошлин. Об этом заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди. По ее словам, это противоречит принципам международного права. Британская позиция состоит в решении разногласий внутри НАТО через диалог. Лондон консультируется с европейскими партнерами для выработки единого ответа Вашингтону. Эта твердая позиция показывает готовность Великобритании защищать основы альянса.
Финляндия требует прекратить угрозы.
Президент Финляндии Стубб призвал решать разногласия в НАТО через диалог.
Президент Финляндии Александр Стубб призвал решать разногласия внутри НАТО путем обсуждения, а не давления. «Между союзниками проблемы лучше всего решать путем обсуждения, а не путем давления», — написал Стубб в соцсети X. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен отметила, что заявления Трампа «звучат плохо».
Финляндия выступает за сбалансированный дипломатический подход в рамках альянса и надеется, что кризиса удастся избежать. Хельсинки также подчеркивает важность сохранения единства трансатлантического партнерства.
Швеция предостерегает.
Швеция не позволит себя шантажировать угрозами введения пошлин. Об этом заявила премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. По ее словам, страна ведет активные переговоры с другими затронутыми европейскими государствами для выработки совместного ответа.
Нидерланды беспокоятся об отношениях Европы и США.
Нидерланды выступают за единый ответ Евросоюза на угрозы пошлин от США.
Угрозы пошлин подрывают трансатлантические отношения. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. В то же время, глава МИД страны Давид ван Вил прямо назвал действия США шантажом, неприемлемым среди союзников. Нидерланды поддерживают скоординированный и единый ответ всего Европейского союза.
Норвегия осуждает Трампа.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил полную поддержку Дании и осудил использование Штатами угроз. Он подчеркнул, что такие методы недопустимы в отношениях между странами-союзниками. Норвегия, как арктическое государство, особо заинтересована в стабильности в регионе.
Двойной удар Трампа по странам ЕС.
Соединенные Штаты с 1 февраля вводят 10-процентную импортную пошлину на товары из восьми европейских государств. Размер тарифа планируется повысить до 25% с 1 июня текущего года. Трамп охарактеризовал это как новые экономические меры для защиты интересов США, направленные против стран ЕС.
По заявлению Трампа, указанные страны мешают планам США по приобретению Гренландии, а их визиты на остров создают неприемлемые риски. Президент США также обвинил Китай и Россию в стремлении установить контроль над территорией. Трамп считает, что только Соединенные Штаты способны обеспечить защиту Гренландии, чей статус он связывает с национальной безопасностью Америки.