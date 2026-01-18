Североатлантический раскол: как НАТО выступила против Трампа

Страны НАТО выступили единым фронтом в ответ на экономический удар президента США Дональда Трампа. Ранее тот пригрозился ввести пошлины против восьми европейских стран, которые играют с ним в «опасную игру» из-за его посягательств на Гренландию. На фоне этих угроз Европа начала масштабные военные учения на острове, возобновили переговоры о создании ядерного щита, и открыто заявляют, что готовят ответные меры в экономической войне, развязанной Вашингтоном. Подробнее о том, как в НАТО усиливается раскол из-за споров о Гренландии — в материале URA.RU.