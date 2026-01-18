В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки по дороге домой

11 января несколько несовершеннолетних избили 30-летнего жителя Воронежа, после чего выгнали его полуголым на мороз. Инцидент произошел в одном из ЖК — подростки вступили в конфликт с мужчиной, нанесли ему несколько ударов и выставили на улицу. Перед этим они выбили дверь в подъезд, чтобы попасть на вечеринку.