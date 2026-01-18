В Адыгее госпитализировали школьницу, которую избили подростки по дороге домой

Школьницу, которую избили подростки в Майкопе по дороге домой, госпитализировали. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Ранее стало известно, что вечером 15 января в Майкопе подростки напали на школьницу, возвращавшуюся домой после дополнительных занятий.
— Участники конфликта установлены, по результатам проверки действиям данных лиц будет дана соответствующая правовая оценка в рамках действующего законодательства, — сообщили правоохранители в беседе с РИА Новости.
11 января несколько несовершеннолетних избили 30-летнего жителя Воронежа, после чего выгнали его полуголым на мороз. Инцидент произошел в одном из ЖК — подростки вступили в конфликт с мужчиной, нанесли ему несколько ударов и выставили на улицу. Перед этим они выбили дверь в подъезд, чтобы попасть на вечеринку.