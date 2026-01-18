В ДТП в Псковской области погибли три женщины

Полиция уточняет, что в числе погибших оказались трое женщин, находившихся в иномарке.
«В результате ДТП погибли четыре человека. Сам водитель автомобиля и три его пассажирки», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора.
Ранее Октябрьская железная дорога сообщила, что в воскресенье на перегоне Самолуково — разъезд Насва, игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась.