В ДТП в Псковской области погибли три женщины

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Три женщины оказались в числе погибших при столкновении автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщает региональное управление МВД.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в воскресенье областное управление МЧС сообщало, что в аварии на железнодорожном переезде в деревне Чернушка, где Renault Logan столкнулся с грузовым поездом, погибли четыре человека.

Полиция уточняет, что в числе погибших оказались трое женщин, находившихся в иномарке.

«В результате ДТП погибли четыре человека. Сам водитель автомобиля и три его пассажирки», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора.

Ранее Октябрьская железная дорога сообщила, что в воскресенье на перегоне Самолуково — разъезд Насва, игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась.