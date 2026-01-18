Самосвал снес мост на М-4 «Дон» под Ростовом, пострадал водитель

Пострадал водитель самосвала.
Самосвал снес пешеходный переходный мост на федеральной трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области вечером 18 января, пострадал водитель грузовика. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла около 19:30 мск на 929-м километре автодороги, уточнили в ведомстве.
По данным инспекции, причиной ЧП стало то, что у самосвала во время движения оказался поднят кузов, который задел надземную конструкцию. «Водитель 1979 года рождения, управляя грузовым самосвалом, по предварительным данным, поднятым вверх кузовом зацепил переходной пешеходный мост, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона. В результате ДТП травмы получил сам водитель грузовика.
В ГИБДД уточнили, что других участников дорожного движения в момент обрушения моста под конструкцией не было. Информации о пострадавших среди пешеходов и водителей легковых автомобилей не поступало. Состояние водителя самосвала, по данным инспекции, оценивают медики, точный диагноз и тяжесть травм не раскрываются.
В ведомстве добавили, что по факту аварии проводится проверка. По ее итогам примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям водителя.