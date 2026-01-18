Самосвал снес мост на М-4 «Дон» под Ростовом, пострадал водитель

По данным инспекции, причиной ЧП стало то, что у самосвала во время движения оказался поднят кузов, который задел надземную конструкцию. «Водитель 1979 года рождения, управляя грузовым самосвалом, по предварительным данным, поднятым вверх кузовом зацепил переходной пешеходный мост, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона. В результате ДТП травмы получил сам водитель грузовика.