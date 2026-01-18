Ричмонд
Подросток погиб, выпав из окна ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы

16-летний подросток погиб, выпав из ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы.

По данным «МК», инцидент произошел на Авиационной улице. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

14 января стало известно, что российский футболист и воспитанник клуба ЦСКА Лайонел Адамс выпал из окна высотного здания в Подмосковье. Он скончался до приезда врачей.

В ноябре девятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на юге столицы. Ребенку удалось выжить.

Похожий случай произошел в Тобольске Тюменской области — тогда ученица выпала из окна одной из школ города.

До этого житель Москвы также выпал с высоты девятого этажа, но не получил ни одной тяжелой травмы и пробыл в больнице всего сутки.