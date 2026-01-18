Ричмонд
Могилу экс-канцлера ФРГ Гельмута Шмидта снова осквернили

Неизвестные нанесли свастики на надгробие бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта и его жены Локи в Гамбурге.

Источник: Аргументы и факты

Могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его супруги Локи осквернили неизвестные, сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, прохожий обнаружил на надгробном камне четыре свастики. Нацистская символика была нанесена розово-оранжевой краской поверх имен, а также дат рождения и смерти покойных.

В полиции Гамбурга заявили, что пока не располагают информацией о возможных подозреваемых и не могут объяснить мотивы злоумышленников. Расследованием инцидента занимается Служба государственной безопасности Германии.

Это не первый подобный случай. 22 декабря 2023 года могила Шмидта уже подвергалась осквернению — тогда на камне также появились свастики того же цвета. Надписи были нанесены накануне дня рождения экс-канцлера.

Гельмут Шмидт возглавлял правительство ФРГ с 1974 по 1982 год. В разные годы он занимал посты министра экономики, финансов и обороны.

Ранее в Камчатском крае было возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, осквернявшей могилу на городском кладбище. По данным прокуратуры, 62-летняя женщина из личной неприязни плевала на захоронение и повреждала памятник. Уголовное дело было заведено после вмешательства надзорного ведомства.

