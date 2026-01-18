Суд изъял имущество экс-мэра Сочи на более чем 1,6 миллиарда рублей

У Копайгородских изъяли: кольцо с сапфиром за 13 миллионов рублей, кольцо с изумрудом за 11 миллионов и бриллиант в два карата за 3,5 миллиона. Только коллекция ювелирных украшений — на 51,3 миллиона. А еще — элитные вина на общую сумму 7,7 миллиона рублей, только одну бутылку оценили в два миллиона. Неговоря уже о многочисленных дорогих подвесках, цепочках, кольцах, серьгах, брошах и статуэтках…