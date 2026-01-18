Суд изъял имущество экс-мэра Сочи на более чем 1,6 миллиарда рублей

Соответчиками по иску стали супруга бывшего главы администрации Сочи Копайгородского и еще десять физических и пять юридических лиц. Судебное заседание проводилось по видео-конференц-связи. Копайгородский находится в московском СИЗО N 1, а его жена Янина Копайгородская — в СИЗО N 6.
В сочинском суде кроме судьи и секретаря были два представителя обвинения из Генпрокуратуры РФ, адвокат матери Копайгородского Галины Алексеевны, которая, как выяснилось, работала заместителем директора универмага в Краснодаре.
Генпрокуратура РФ просила суд обратить в доход государства имущество Копайгородского на общую сумму не менее 1 миллиарда 673 миллиона 633 тысяч 247 рублей. Также в пользу РФ взыскали 215 237 998 рублей как эквивалент стоимости имущества, отчужденного к моменту подачи искового заявления.
Суд своим решением удовлетворил иск в полном объеме, обратив в доход государства более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, денежные средства в размере 84 630 374 рублей и 40 тысяч долларов США, а также коллекцию наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму более 108 миллионов рублей.
У Копайгородских изъяли: кольцо с сапфиром за 13 миллионов рублей, кольцо с изумрудом за 11 миллионов и бриллиант в два карата за 3,5 миллиона. Только коллекция ювелирных украшений — на 51,3 миллиона. А еще — элитные вина на общую сумму 7,7 миллиона рублей, только одну бутылку оценили в два миллиона. Неговоря уже о многочисленных дорогих подвесках, цепочках, кольцах, серьгах, брошах и статуэтках…
На что Копайгородский в свою защиту заявил, что изъятые ювелирные украшения и предметы роскоши — подарки близких или семейные драгоценности. И перед вынесением судебного решения промолвил: «Это система, у системы нет сердца, значит, нужно через это пройти. Пока шторм — мы здесь, когда солнышко выйдет, и мы выйдем»…
А его супруга на суде утверждала, что квартир только три — в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге, а остальные жилые помещения она назвала «складскими»… Да уж, столько всего «нажито непосильным трудом», что надо где-то все хранить.
Кроме того, она заявляла, что еще «до брака закрыла четыре ипотеки, а когда выйдет на свободу, заработает еще больше».
Интересно, что Копайгородские во время судебного заседания неоднократно подчеркивали, что постоянно молятся, читают Евангелие и труды святого Серафима Саровского. Хотя и в этом случае слова их расходятся с делом. Как показало расследование, на Бога они надеялись, да сами не плошали и набивали себе карманы как могли.