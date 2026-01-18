Неизвестные разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской

20 октября 2025 года в селе Заливино Новосибирской области дети разгромили кладбище и повредили около 80 надгробий. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным правоохранителей, погром устроили трое детей в возрасте от семи до девяти лет. О мотивах поступка не сообщается.