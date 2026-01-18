Неизвестные разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской

Неизвестные вандалы в столице разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин.
— В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 года за свою журналистскую и правозащитную работу, — написал он в Telegram-канале.
Дополнительные подробности произошедшего депутат не привел.
Обозревателя застрелили в лифте своего дома. По версии следствия и суда, организатором данного преступления являлся криминальный авторитет и предприниматель из Чечни Лом-Али Гайтукаев, которого впоследствии приговорили к пожизненному лишению свободы.
20 октября 2025 года в селе Заливино Новосибирской области дети разгромили кладбище и повредили около 80 надгробий. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным правоохранителей, погром устроили трое детей в возрасте от семи до девяти лет. О мотивах поступка не сообщается.