В ХМАО на зимнике лесовоз раздавил легковушку, есть погибшие. Фото

«Сегодня, 18 января 2026 года, в 60-ти километрах от города Советский на автозимнике, проходящем по территории заповедника “Малая Сосьва” произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и лесовозного грузового автомобиля Volvo. После удара легковой автомобиль оказался за пределами дороги. Грузовой автомобиль с прицепом перевернулся и упал в тоже место, а перевозимый лес накрыл собой легковой автомобиль», — сообщают власти Советского района в telegram-канале.