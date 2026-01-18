В ХМАО на зимнике лесовоз раздавил легковушку, есть погибшие. Фото

ДТП произошло на зимнике, где грузовики перевозят лес.
Недалеко от города Советского (ХМАО) на зимнике, проходящем по территории заповедника «Малая Сосьва» столкнулись Renault Logan и груженый лесовоз. В результате ДТП легковушка оказалась в кювете вместе с водителем, а сверху на нее завалился грузовик.
«Сегодня, 18 января 2026 года, в 60-ти километрах от города Советский на автозимнике, проходящем по территории заповедника “Малая Сосьва” произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и лесовозного грузового автомобиля Volvo. После удара легковой автомобиль оказался за пределами дороги. Грузовой автомобиль с прицепом перевернулся и упал в тоже место, а перевозимый лес накрыл собой легковой автомобиль», — сообщают власти Советского района в telegram-канале.
Уточняется, что водитель легкового авто остался в машине и погиб. ДТП произошло на узком участке дороги, а сам зимник используется для спецтехники и транспортировки леса. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Водитель остался в легковушке, когда ее завалило лесом Водитель остался в легковушке, когда ее завалило лесом.