People: в США 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки

В США мальчик решил убить отца после того, как он забрал у него игровую приставку.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик застрелил своего отца после конфликта из-за игровой приставки, пишет People.

Инцидент произошел ночью 13 января. Отец мальчика забрал у сына приставку перед сном. Тогда ребенок нашел ключ от сейфа и обнаружил в нем оружие, которым впоследствии убил родителя.

«Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось издание, мальчику предъявили обвинение в убийстве, а предварительное слушание назначено на 22 января. Ему отказали в освобождении под залог», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Мексике задержали подозреваемого в убийстве из списка десяти самых разыскиваемых ФБР лиц.