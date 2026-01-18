People: в США 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки

В американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик застрелил своего отца после конфликта из-за игровой приставки, пишет People.
Инцидент произошел ночью 13 января. Отец мальчика забрал у сына приставку перед сном. Тогда ребенок нашел ключ от сейфа и обнаружил в нем оружие, которым впоследствии убил родителя.
«Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось издание, мальчику предъявили обвинение в убийстве, а предварительное слушание назначено на 22 января. Ему отказали в освобождении под залог», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что в Мексике задержали подозреваемого в убийстве из списка десяти самых разыскиваемых ФБР лиц.