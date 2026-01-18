Ричмонд
В Испании сошли в рельсов два скоростных поезда

Один из поездов, который сошел с рельсов в Испании, выехал на соседний путь.

Источник: Аргументы и факты

В испанской провинции Кордова сошли с рельсов два скоростных поезда, сообщает оператор железнодорожной инфраструктуры Adif.

По его данным, один из сошедших с рельсов поездов следовал из города Малага на станцию Пуэрта-де-Аточа в Мадриде. Состав выехал на соседний путь.

«По соседнему пути следовал поезд по маршруту Пуэрта-де-Аточа — Уэльва, который также сошел в рельсов», — сказано в публикации.

Как передает elPeriodico, в результате происшествия погибли два человека, еще несколько пострадали.

Ранее сообщалось, что в Германии сошел с рельсов грузовой поезд. Это произошло незадолго до проезда по участку пути военного конвоя США.