В Испании два поезда сошли с рельсов, минимум двое погибли

18 января в испанской Кордове два высокоскоростных поезда сошли с рельсов, о чем сообщил железнодорожной инфраструктуры Adif.
Оператор сообщил, что два высокоскоростных поезда дальнего следования — LD AV Iryo 6189 (Малага — Мадрид) и LD AV 2384 (Мадрид — Уэльва) — сошли с рельсов после того, как первый из них выехал на встречный путь.
По данным агентства EFE, в результате происшествия погибли не менее двух человек, еще несколько получили травмы.
Позднее стало известно, что число жертв ЧП выросло до пяти человек.
В этот же день на вокзале Новосибирск-Главный сошел с рельсов вагон пригородного поезда. По предварительным данным, ЧП произошло при проведении маневровых работ на станции Новосибирск-Главный.
До этого в Ростовской области сошли с рельсов колесные пары локомотива грузового поезда, что привело к массовым задержкам. По информации железной дороги, движение задерживалось для 20 междугородних и 5 пригородных составов.